POL-LB: Altdorf: Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (28.03.2025) 16.00 Uhr und Montag (31.03.2025) 07:30 Uhr in einen noch im Rohbau befindlichen Neubau in der Mühlgasse in Renningen ein. Die Unbekannten stiegen mutmaßlich über einen Bauzaun und gelangten so auf das Baustellengelände und in den Rohbau. Im Gebäudeinneren brachen die Täter mehrere Türen auf entwendeten mehrere Baumaschinen sowie ...

