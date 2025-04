Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zwei Kompletträdersätze aus Tiefgarage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag (31.03.2025) zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr in Leonberg-Eltingen in der Neuköllner Straße aus einer Tiefgarage acht Kompletträder im Wert von circa 1.600 Euro. Es ist davon auszugehen, dass ein Transportmittel bereitgestanden hat. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

