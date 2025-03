Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Mozartstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Sonntag (30.03.2025) gegen 05:00 Uhr in der Mozartstraße in Tamm. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie ein noch unbekannter Lenker eines Kleintransporters an einem geparkten Ford hängen blieb und einen Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro verursachte. Der Unbekannte fuhr mit seinem Sprinter, der mutmaßlich mit der Aufschrift eines Umzugsunternehmens ausgestattet war, in unbekannte Richtung davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Unfallzeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0oder per E-Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de zu melden.

