Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Betrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Betrugsmasche bekam es am Sonntag (30.03.2025) gegen 18.50 Uhr ein 28-Jähriger in Böblingen zu tun. Ein noch unbekannter Täter sprach den Mann im Bereich des Bahnhofes, nahe eines Einkaufszentrums, an und bat ihn auf Englisch um Hilfe. Seine Kreditkarte funktioniere nicht mehr, er benötige aber dringend Geld. Anschließend täuschte der Unbekannte auf seinem Mobiltelefon eine Blitzüberweisung in Höhe von 1000 Pfund an den 28-Jährigen vor, woraufhin dieser sich mit ihm zu einer Bankfiliale am Friedich-List-Platz begab. Dort hob der Geschädigte 500 Euro ab und übergab sie dem Unbekannten in dem Glauben, dass dieser im kurz zuvor das Geld bereits überwiesen habe. Zudem untermauerte der Täter seine Glaubwürdigkeit, indem er einen Reisepass vorzeigte und seine Handynummer preisgab. Als der Betrug später aufflog, erstattete der 28-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Bei dem Täter soll es sich um einen knapp 190 cm großen Mann mit kräftiger Statur und ungepflegtem rotbraunen Bart gehandelt haben. Er war mit einer blauen Jeans bekleidet und trug eine blaue Strickmütze sowie eine Brille.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

