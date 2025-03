Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 21-Jähriger flüchtet vor Polizei - Führerschein beschlagahmt

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei Vaihingen an der Enz seit Samstag (29.03.2025) gegen einen 21-Jährigen.

Der junge Mann sollte gegen 20.00 Uhr in der Franckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der 21 Jahre alte BMW-Lenker stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hans-Krieg-Straße. An einer dortigen Kreuzung überfuhr er schließlich eine für ihn rot zeigende Ampel, ehe er schließlich in der Grabenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell