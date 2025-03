Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Gelände-Buggy entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten am Sonntag (30.03.2025) gegen 04:00 Uhr in der Siemensstraße in Gerlingen einen sog. "Wüsten-Buggy" der Marke Her Chee. Das Allrad-Fahrzeug, welches mit einem Überrollbügel ausgestattet ist, stand am Straßenrand geparkt und wurde mutmaßlich mit einem Anhänger abtransportiert. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

