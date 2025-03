Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Sachbeschädigungen und Diebstähle durch Fußballfans

Ludwigsburg (ots)

Mit gleich mehreren augenscheinlich krawallbereiten Personen bekamen es Mitarbeitende einer Tankstelle und eines Schnellrestaurants am Freitagabend (28.03.2025) zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr in der Margarete-Streiff-Straße in Rutesheim zu tun.

Mehrere schwarz gekleidete und teils vermummte Angehörige einer Fußballfan-Gruppierung eines hessischen Zweitligisten klebten Aufkleber und sprühten Graffitis an Gebäudeteile der Tankstelle und des Schnellrestaurants und beleidigten die Mitarbeitenden sowie Gäste. Die Unbekannten verwandelten den Verkaufsraum der Tankstelle in eine Art Selbstbedienungsladen und stahlen aus den Auslagen eine unbekannte Anzahl an Getränken und Knabbereien, ehe sie die Flucht ergriffen und mutmaßlich in Reisebussen ihre Heimfahrt fortsetzten.

Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 2.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim unter 07152 99910-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

