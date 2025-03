Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache gerieten am Montagabend in Hagsfeld mehrere Heuballen in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen gegen 18:00 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich eines Tiergeheges in der Parzivalstraße und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen etwa 65 Heuballen in Flammen. Die starke ...

mehr