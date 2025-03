Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hagsfeld - Großeinsatz nach Brand von Heuballen

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache gerieten am Montagabend in Hagsfeld mehrere Heuballen in Brand.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen gegen 18:00 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich eines Tiergeheges in der Parzivalstraße und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen etwa 65 Heuballen in Flammen. Die starke Rauchentwicklung erstreckte sich zeitweise bis zur Gustav-Heinemann-Allee. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauerten bis etwa 20:00 Uhr an. Die Tiere des angrenzenden Geheges wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten und umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell