POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW in Nittel

Nittel (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 21.02.2025 gegen 19 Uhr und Samstag gegen 11:30 Uhr kam es in Nittel in der Weinbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden PKW. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube des blauen PKW.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

