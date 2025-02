POL-PDTR: Polizeiinspektion Birkenfeld beteiligt sich am bundesweiten Girls' Day 2025

Zerf (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14.02.2025, 14.00 Uhr und Donnerstag, 20.02.2025, 08.00 Uhr kam es zu insgesamt 3 Dieseldiebstählen aus Baumaschinen zweier Baufirmen, die Arbeiten im Neubaugebiet von Oberzerf und an der nahegelegen Bundesstraße 407 durchführen. Dabei wurden ca. 1820 Liter Diesel entwendet. Hinweise an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Saarburg. Tel.: 06581-91550 (SB: PHK Schiffmann) ...

