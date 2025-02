POL-PDTR: Mehre Dieseldiebstähle auf zwei Baustellen in Oberzerf

Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 14.02.25 bis 15.02.26 wurde die Windschutzscheibe eines geparkten PKW in der Hauptstraße in Birkenfeld beschädigt. Die genaue Tatbegehungsweise ist bislang unbekannt. Die Polizei Birkenfeld bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782/991-0 ...

mehr