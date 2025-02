POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW in Birkenfeld

Stipshausen (ots) - In der Zeit vom 16.02.2025, 18:00 Uhr bis zum 17.02.2025, 13:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Stipshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die L162 aus Fahrtrichtung Rhaunen kommend in Fahrtrichtung Bruchweiler und beschädigte die Dachrinne an einem Haus in der Hauptstraße in Stipshausen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen ...

mehr