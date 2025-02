Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Motorrad streift PKW und flüchtet

Trier (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2025 gegen 14:40 Uhr, ereignete sich im Bereich der Zurmaiener Straße auf Höhe der Linksabbiegerspur in die Zeughausstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer mit einem schwarzgrauen Mercedes kollidierte und anschließend flüchtete. Der Fahrer des Motorrads, möglicherweise einer Enduro, streifte beim Vorbeifahren den PKW am Kotflügel vorne rechts und verursachte durch den Zusammenstoß einen Schaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt in Richtung Katharinenufer fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 065198344150 oder per E-Mail an pptrier.presse@polizei.rlp.de zu melden.

