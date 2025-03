Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

In Durlach kam es am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn zu vorübergehenden Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 68-jährige Volvo-Fahrerin gegen 17:10 Uhr auf der Reichenbachstraße Richtung Ellmendinger Straße. An der dortigen Einmündung übersah sie vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne das Rotlicht der Ampel und bog nach links über die Gleise der Straßenbahn in die Ellmendinger Straße ein. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn der Linie 2 neben der Volvo-Fahrerin auf der Reichenbachstraße in gleicher Richtung und hatte signalbedingt Vorrang. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Bahnfahrers kam es zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Pkw wurde in der Folge durch die Straßenbahn rund 20 Meter bis in die angrenzende Haltestelle geschoben.

Bei der Kollision wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise niemand verletzt. Der Volvo der 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen war die Bahnstrecke bis etwa 18:30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 72.000 Euro geschätzt.

Lea Könekamp, Pressestelle

