POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (31.03.2025) gegen 20:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge dem Polizeirevier Marbach am Neckar eine 57 Jahre alte, verletzte Frau im Bereich eines Lebensmitteldiscounters in der Rielingshäuser Straße. Erste Ermittlungen der eingesetzten Streife ergaben, dass die 57-Jährige bereits gegen 18:45 Uhr am Busbahnhof Marbach unterwegs war, als sie an einer Gruppe untereinander streitender Männer vorbeigegangen sei. Diese Gruppe habe angefangen, sich gegenseitig zu schlagen. Hierbei sei die Frau beim Vorbeilaufen von einem Schlag am Kopf getroffen worden und habe ihren Weg anschließend fortgesetzt. Letztlich wurde die leicht verletzte Frau, die vermutlich alkoholisiert war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau beschrieb die Männer als 20 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof gebe können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

