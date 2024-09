Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unseriöse Hofreiniger unterwegs

Landau (ots)

Am Donnerstag (12.09.2024, 13.30 Uhr) erschienen zwei Männer bei einem älteren Mann in der Gabelsbergerstraße in Landau und boten ihre Dienste als Hofreiniger an. Für zwei Stunden Arbeit wurden sodann 700 Euro gefordert. Eine Rechnung wurde nicht ausgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell