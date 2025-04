Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 2.500 Euro kam es am Mittwoch (02.04.2025) zwischen 17:05 Uhr und 18:05 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte auf einem Parkplatz in der Meiereistraße in Ludwigsburg einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ er die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

