BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt mehrere Schwarzarbeiter

Bischofswerda (ots) - 13.03.2025 / 21:47 Uhr / Bischofswerda Am Abend des 13. März 2025 versuchte ein Mann am Bahnhof Bischofswerda seinen gerade einfahrenden Zug zu erwischen, indem er kurz vor dem Triebwagen durch den Gleisbereich vom Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 2 rannte. Der Vorfall ereignete sich um 21:47 Uhr. Der Triebwagenführer musste stärker abbremsen und vorzeitig am Bahnsteig halten. Der 48-jährige Pole wurde ...

