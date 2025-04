Polizeidirektion Kiel

Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Sonntagnachmittag befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Wagen die Bundesstraße 76 teils in Schlangenlinien von Plön bis ins Kieler Stadtgebiet hinein und geriet hierbei nach Zeugenangaben auch in den Gegenverkehr, so dass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen sei. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

Gegen 17:30 Uhr meldete sich ein Autofahrer über 110 bei der Polizei und teilte mit, dass ihm auf der B 76 ein blauer VW-Bus aufgefallen sei, der in Schlangenlinien fahre. Der Fahrer soll in Höhe Schellhorn zudem in den Gegenverkehr geraten sein. Ein entgegenkommender Kleinwagen soll einen frontalen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen verhindert haben.

Die Polizei stoppte den Wagen in Elmschenhagen. Hinweise auf Alkoholkonsum lagen nicht vor. Aufgrund des Verdachts, dass der 88 Jahre alte Fahrer aufgrund geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, untersagten sie die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des blauen VW Multivans gestern ebenfalls wahrgenommen haben oder gefährdet wurden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des oben genannten Kleinwagens wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

