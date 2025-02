POL-SU: Zivilfahnder ziehen Verkehrssünder aus dem Verkehr

Hennef (ots) - Am Dienstag (18. Februar) entwendeten falsche Wasserwerk-Mitarbeiter Schmuck einer Seniorin. Gegen 16:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Kurhausstraße in Hennef. Der unbekannte Mann stellte sich als Wasserinstallateur vor und gab an, die Wasserhähne überprüfen zu wollen. Die Seniorin folgte den Anweisungen des ...

mehr