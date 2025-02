POL-SU: Citroën Nutzfahrzeug gestohlen

Siegburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (15. Februar), gegen 05:15 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Schwimmbads an der Zeithstraße in Siegburg gemeldet. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, stand ein Skoda bereits in Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch ein daneben geparkter Audi beschädigt. Der Gesamtsachschaden ...

