Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Pkw-Aufbrüche in benachbarten Ortsteilen

Windeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (15. Februar bis 16. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in den Windecker Ortsteilen Leuscheid und Alsen.

Vermutlich in der Nacht öffneten bislang unbekannte Tatverdächtige die Türen von insgesamt neun Fahrzeugen (Nissan, Peugeot, Ford, Skoda, Opel, VW, Mazda, Citroen und Audi), die in Leuscheid an den Straßen: Brahmsweg, Am Kurheim, Weyerbuscher Straße und in Alsen an den Straßen: Heltengarten, Forststraße, Rainweg und Rübengarten geparkt waren. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Sonnenbrillen, ein Tablet, ein zweistelliger Bargeldbetrag und ein Rucksack mit Bekleidung entwendet.

Wie die Unbekannten die Fahrzeuge öffnen konnten und ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. An keinem der angegangenen Pkw konnten Aufbruchsspuren oder Beschädigungen festgestellt werden.

Am Sonntag (16. Februar) gegen 04:00 Uhr konnten im Brahmsweg zwei verdächtige Personen beobachtet werden, die mutmaßlich mit den Aufbrüchen in Verbindung stehen. Einer der beiden Männer ist etwa 40 Jahre alt und war mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke bekleidet. Der andere war dunkel bekleidet.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen festgestellt hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe oder beim Öffnen des Fahrzeugs Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell