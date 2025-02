Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst 9-Jährigen

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Niederpleis kam es am Freitagnachmittag (14. Februar) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9 Jahre alter Junge leicht verletzt wurde. Gegen 15:15 Uhr fuhr eine 88-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem Pkw über die "Alte Heerstraße" aus Richtung Hangelar kommend in Richtung Niederpleis. In Höhe der Hausnummer 32 missachtete die Opelfahrerin offenbar eine für sie Rotlicht zeigende Ampel. An dieser Stelle wollte zur gleichen Zeit der 9-Jährige die Straßenseite an einem Fußgängerüberweg wechseln, als die Ampel für ihn grünes Licht zeigte. Die Seniorin erfasste die linke Körperseite des Kindes, woraufhin dieses zurück in Richtung Gehweg sprang. Unabhängige Zeugen beobachteten den Unfall und halfen den unter leichtem Schock stehenden Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der angeforderten Polizisten. Auch die Mutter des Jungen erschien vor Ort. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme mit ihrem leichtverletzten Sohn selbständig in ärztliche Behandlung. Die Seniorin, die das Zustandekommen des Unfalls vor Ort nicht erklären konnte, muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Außerdem wird eine Überprüfung ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen angeregt. (Uhl)

