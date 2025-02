Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (12. Februar) wollten Polizisten in Neunkirchen-Seelscheid einen Motorroller sowie dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem der Betroffene sich zunächst der polizeilichen Maßnahme entziehen konnte, indem er flüchtete, wurde er im weiteren Verlauf während der Fahndungsmaßnahmen angetroffen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte, um einen solchen Roller zu fahren. Außerdem waren an dem Fahrzeug Versicherungskennzeichen angebracht, welche aus dem Jahr 2009 stammten. Der Tatverdächtige gab an, diese angebracht zu haben, da sie dieselbe Farbe (blau) haben, wie die Kennzeichen des aktuellen Jahres. Auf den 29-jährigen Rollerfahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung zu. (PvG)

