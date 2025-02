POL-SU: 44-jährige Frau wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen

Ruppichteroth (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12. Februar) auf Donnerstag (13. Februar) kam es zu einem Einbruch in das Bröltal-Bad in Ruppichteroth. Über ein Fenster gelangten der oder die bislang unbekannten Täter in den Mitarbeiterraum der Schwimmanstalt, dabei zerstörten sie das Fenster. Im Inneren wurden zum einen mehrere Spinde der Mitarbeiter durchsucht, zum anderen wurde ein Wandtresor gewaltsam geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die ...

