Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei vollendete Einbrüche/ Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher

Troisdorf (ots)

Am Freitag (14. Februar) verhinderte ein aufmerksamer Nachbar in Troisdorf wahrscheinlich einen Einbruch. Gegen 18:40 Uhr hörte der 39 Jahre alte Bewohner eines Hauses in der Straße "Auf der Bleiche" im Ortsteil Bergheim von seinem Grundstück aus verdächtige Geräusche aus dem Nachbargarten. Als er sich auf den Weg machte, um dem Ursprung der Geräusche auf den Grund zu gehen, verständigte er über sein Mobiltelefon bereits die Polizei. Noch während des Telefonats konnte der 39-Jährige dann beobachten, wie zwei Unbekannte aus dem Nachbargarten heraus in Richtung eines dunklen Golf 4 rannten, einstiegen und damit in Richtung Niederkassel-Mondorf davonfuhren. Der Zeuge hatte noch vergeblich versucht, die Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, konnte aber folgende Personenbeschreibungen abgeben: Der erste Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Der zweite Mann wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Durch die Polizei wurde eine sofortige Fahndung nach den Verdächtigen und dem Pkw ausgelöst, die leider ohne Ergebnis blieb. Vor Ort konnten Polizisten unter anderem Hebelspuren an der Terrassentür des Hauses feststellen, an welchem die beiden mutmaßlichen Einbrecher gesehen wurden. Außerdem konnte eine Taschenlampe aufgefunden werden, die die Beiden vermutlich am Tatort zurückließen, als sie von dem 39-Jährigen bei der Tatausführung gestört worden waren. Zu zwei vollendeten Taten kam es im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte und in Niederkassel-Lülsdorf. In Friedrich-Wilhelms-Hütte entdeckte eine Frau, die sich um die Katze der verreisten Nachbarin in der Langenstraße kümmern sollte, am Sonntagmorgen (16. Februar) einen Einbruch. Hier hatten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige durch das Aufhebeln einer Terrassentür an der Rückseite Zugang zu dem Reihenhaus verschafft. Im Inneren wurden sämtliche Räume einbruchstypisch durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Tatzeit kann zwischen Samstag (15. Februar), 16:00 Uhr und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Auch in Niederkassel-Lülsdorf gelang es Einbrechern in ein Reihenhaus in der Lenaustraße zu gelangen, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Die Bewohner verließen ihr Zuhause am Samstag gegen 11:00 Uhr. Bei der Rückkehr gegen 22:00 Uhr bemerkte das Ehepaar, dass die Terrassentür offenstand und die Wohnräume durchsucht worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich sowie Goldschmuck gestohlen. Auch in der Lenaustraße und der Langenstraße sicherten Kriminalbeamte Spuren. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Expertenrat zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos bei der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontakt unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #Riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell