POL-SU: Pkw aufgebrochen und in Brand gesetzt

Windeck (ots) - Am vergangenen Wochenende (15. Februar bis 16. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in den Windecker Ortsteilen Leuscheid und Alsen. Vermutlich in der Nacht öffneten bislang unbekannte Tatverdächtige die Türen von insgesamt neun Fahrzeugen (Nissan, Peugeot, Ford, Skoda, Opel, VW, Mazda, Citroen und Audi), die in Leuscheid an den Straßen: Brahmsweg, Am Kurheim, Weyerbuscher Straße und in Alsen ...

