Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Flugunfall geht glimpflich aus

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2025, 16:59 Uhr, gingen bei der Polizei und bei der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe ein. Es wurde der Absturz bzw. die Notlandung eines Hubschraubers in der Nähe der A59 gemeldet. Zeugen berichteten, dass zwei Personen selbstständig aussteigen und sich in Sicherheit bringen konnten.

Aufgrund zunächst unpräziser Ortsangaben wurden mehrere Funkstreifenwagen zur angegebenen Örtlichkeit entsandt. Auch die Feuerwehr rückte entsprechend aus.

Auf einem Ackerfeld in Meindorf konnten die Einsatzkräfte einen beschädigten kleinen Hubschrauber auffinden. Der 40-jährige Pilot und sein 31-jähriger Passagier konnten äußerlich unverletzt angetroffen werden. Nach einer Überprüfung durch den Rettungsdienst wurden sie zur Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt. Das Fluggerät wurde stark beschädigt.

Die Unfallstelle wurde gesichert und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übergeben. Diese übernahm die weiteren Ermittlungen.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell