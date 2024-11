POL-DA: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Darmstadt (ots) - Am Samstag (23.11) kam es gegen 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Rhönring" (Frankfurter Straße 65) in Darmstadt. Die namentlich bekannte 38-jährige Unfallverursacherin überfuhr mit ihrem Auto aus bisher ungeklärten Gründen an der beschriebenen ...

