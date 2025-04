Kiel (ots) - Dienstag führten Beamtinnen und Beamte des 4. Reviers eine Verkehrskontrolle in Gaarden durch. Sie stellten diverse Verstöße fest. Zwischen 15 und 17 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte stichprobenartig rund 30 Fahrzeuge in der Straße Karlstal in Höhe ihres Reviers. Ein Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Bei drei Wagen war der Termin zur ...

mehr