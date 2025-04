Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250412.2 - Nordderby - Heimspiel Holstein Kiel gegen FC St. Pauli

Kiel (ots)

Das Fußballspiel zwischen der KSV Holstein Kiel und dem FC St. Pauli im ausverkauften Holstein-Stadion verlief ohne größere Zwischenfälle. Dieses Nordderby war das polizeilich kräfteintensivste Spiel dieser Saison.

Bereits am Vormittag zog es Fans beider Vereine frühzeitig in den Bereich der Innenstadt und an die Förde. Es kam zeitweise zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und später auch um das Stadion herum. Die Pauli-Fans haben das Gästekontingent komplett ausgeschöpft und sind zahlreich an die Kieler Förde gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein waren gemeinsam mit verstärkten Kräften der Bundespolizeiinspektion Kiel im Einsatz.

Vor Spielbeginn kam es zu einem versuchten Raub eines Fan-Utensils unter Fans beider Vereine. Einsatzkräfte nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf. Im weiteren Verlauf kam es unter den beiden Gruppen zu Beleidigungen. Auch hier nahmen die Polizeikräfte Strafanzeigen auf.

Während der eigentlichen Spielphase blieb es ruhig. Im Stadion kam es während des Spiels zu einem medizinischen Notfall im Bereich der Zuschauer, der durch Rettungskräfte wahrgenommen wurde.

Nach Spielende verließen die Gästefans nach und nach das Stadion, um sich auf die Heimreise zu begeben. Insgesamt kam es in der Nachspielphase zu kleineren verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern im Stadtgebiet. Die Einsatzkräfte begleiteten die größeren Fangruppierungen bis zum Kieler Hauptbahnhof.

Das für die 1. Bundesliga angepasste polizeiliche Konzept, welches für dieses Spiel auch gemeinsame Einsatzabschnitte mit der Bundespolizei beinhaltete, zeigte sich wirkungsvoll. Sowohl der Gesamteinsatzleiter der Landespolizei, Polizeirat Christian Hasler, als auch der Einsatzleiter der Bundespolizei, der Erste Polizeihauptkommissar Oliver Gutt, bewerteten die gemeinsamen Einsatzabschnitte als äußerst zielführend und sinnvoll. Beide danken den eingesetzten Polizeikräften von Bundes- und Landespolizei für ihren professionellen und engagierten Einsatz.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

