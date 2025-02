Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Roller- und Autofahrer - Personengruppe als mögliche Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 07.02.2025, gegen 19:20 Uhr, soll es in Waldshut in der Eschbacher Straße, unweit der Einmündung zur Schubertstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rollerfahrer gekommen sein. Ein 28jähriger Motorrollerfahrer war auf der Eschbacher Straße unterwegs. Ein dahinter befindlicher dunkler Pkw soll hierbei sehr dicht aufgefahren sein. Als der Rollerfahrer auf der Fahrbahn hielt, habe der Pkw-Lenker neben dem Rollfahrer angehalten und diesen an der Weiterfahrt gehindert. Der Beifahrer des besagten Pkw wäre ausgestiegen und hätte den Rollerfahrer körperlich attackiert. Der 28-jährige Rollerfahrer habe sich in der Folge aus der Situation befreien können. Der dunkle Pkw mit den beiden Insassen sei dann in die Mozartstraße weitergefahren. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Im Bereich der Schubertstraße soll sich eine Personengruppe befunden haben, welche den Vorfall beobachtet haben könnte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und bittet darum, sich unter 07751 8316-0, zu melden.

