Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrer stürzt alleinbeteiligt mit über 3 Promille

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 07.02.2025, gegen 20:30 Uhr, ist ein betrunkener Radfahrer in Gurtweil gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 54jährige Fahrradfahrer kam im Bereich des Sportplatzes alleinbeteiligt zu Fall. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann betrunken sein könnte. Er wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkotest zeigte einen Wert von über 3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird der Radfahrer in der Folge zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell