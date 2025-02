Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Kleintransporter mit Strassenbahn kollidiert

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 10.02.2025, gegen 6.15 Uhr kollidierte der 66-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in der Vaubanallee in Freiburg mit einer ordnungsgemäß querenden Straßenbahn. Hierbei wurde der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er eine für ihn Rotlicht zeigende Ampelanlage übersehen. Personen in der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat den Unfall aufgenommen.

