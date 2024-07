Schalksmühle (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden am Kuhlenhagen Verkehrszeichen durch Unbekannt entwendet, die im Rahmen eines Handballturniers zur Sicherung des Verkehrs aufgestellt wurden. Die Polizei nimmt Hinweise zum Geschehen unter 02353 91990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr