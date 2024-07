Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Online-Erpresser

Iserlohn (ots)

Warnung vor Online-Erpressung

In der Nacht auf Donnerstag erstattete ein 20-Jähriger in Iserlohn Anzeige wegen Erpressung. Auf Instagram wurde zu ihm über persönliche Nachrichten Kontakt aufgenommen. Der 20-Jährige sendete im Verlauf des Chats Bilder mit intimen Details an den anderen Account - daraufhin wurde Geld von ihm gefordert, da man das Bild sonst weiterleiten würde. Solche Fälle kommen immer wieder vor, die Polizei rät, insbesondere Jugendliche und Heranwachsende über solche Erpressungsversuche zu informieren und zu schützen. Im Zweifel: 110!

Bei einer Fahrkartenkontrolle stellte ein 62-Jähriger Kontrolleur Mittwochmorgen um 9:50 Uhr am Iserlohner Bahnhof fest, dass ein bislang unbekannter Mann sich der Kontrolle in der Regionalbahn entziehen wollte. Am Bahnhof ausgestiegen stieß der Unbekannte den Kontrolleur gegen den stehenden Zug und flüchtete, das Resultat war eine Platzwunde. Der Flüchtige wird als männlich, 170-180cm groß, dicklich mit schwarzen Haaren und gelben Shirt beschrieben, er führte ein Fahrrad mit sich. Hinweise nimmt die Iserlohner Polizei unter 02371 91990 entgegen.

Diebe in Sporthalle

An der Gerichtstraße wurde die Glasscheibe eines Seiteneinganges zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen eingeschlagen, sodass Unbekannte sich Zugang zur Sporthalle verschafften. Es wurde bislang nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen. (lubo)

