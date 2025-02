Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Bundesautobahn 5 - Teilabschnitt der Autobahn nach Verkehrsunfall voll gesperrt !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: Samstag, 08.02.2025, 18:00 Uhr

Zur genannten Zeit verunfallte ein 42-Jähriger mit seinem Pkw. Der Pkw-Fahrer hatte die Bundesautobahn 5 in Richtung Norden befahren und kam kurz nach der Anschlussstelle Weil am Rhein/Hüningen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam in der Folge in die Schutzplanke und drehte sich mehrfach.

Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe - ein Abschleppen des Fahrzeuges wurde erforderlich, da vollständig beschädigt.

Im Zusammenhang mit den nun erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle musste der entsprechende Fahrbahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein / Hüningen und Dreieck Weil am Rhein voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert Stand 19:30 Uhr noch an - der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Mit Verkehrsbehinderungen ist allerdings noch zu rechnen.

Die Polizei prüft den Unfallhergang, insbesondere, inwiefern noch weitere Fahrzeuge beteiligt waren.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein, Tel. 07621 98000.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell