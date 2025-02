Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Weil am Rhein

B 532 - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten -- die Polizei sucht Zeugen !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: Samstag, 08.02.2025, 13:45 Uhr

Zur genannten Zeit ereignete sich in Weil am Rhein ein Verkehrsunfall, der sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei wie folgt zutrug:

Eine 49-Jährige befuhr zunächst die Bundesautobahn 5 in Richtung Norden, verließ dann die Autobahn an der Anschlussstelle Weil am Rhein / Hüningen und beabsichtigte an der Einmündung zur Bundesstraße 532 links in Richtung Weil am Rhein weiterzufahren.

Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin mutmaßlich einen von Weil am Rhein kommenden Pkw, der in Richtung Hüningen/Frankreich fuhr.

Durch die Kollison wurden insgesamt fünf Personen verletzt - im Fahrzeug der Unfallverursacherin zwei, im anderen Fahrzeug drei.

Die Verletzten wurden alle in ortsnahe Krankenhäuser verbracht. Nach momentanem Erkenntnisstand wurde niemand schwerer verletzt. Es handelt sich um Insassen in einem Alter zwischen knapp einem und 49 Jahren. Eine der Verletzten war zudem schwanger.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa insgesamt 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.

Hinweise werden rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein erbeten, Tel. 07621 98000.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell