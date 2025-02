POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Mendig

Polch, Auf'm Wasem (ots) - Am 03.02.2025 rangierte zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, ein bislang unbekanntes Fahrzeug, in der Straße Auf´m Wasem, in Höhe der Hausnummer 51 und beschädigte den dortigen Stromverteilerkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR, zu kümmern. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen ...

