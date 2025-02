Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung und Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 05.02.2025, gegen 20.30 Uhr kam es vor einem Lebensmittelmarkt in der Buggingerstraße in Freiburg zu einer gefährlichen Körperverletzung, in deren Verlauf eine inzwischen identifizierte Frau und ein ebenfalls identifizierter Mann auf eine 42-jährige Frau einschlugen und am Boden liegend auf sie eintraten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Täterpärchen anschließend der verletzt am Boden liegenden Frau einen mitgeführten Rucksack und einen Geldbeutel entwendet haben.

Das Geschehen wurde offenbar von zahlreichen Passanten beobachtet. Möglicherweise wurden auch Videoaufnahmen mit dem Handy gefertigt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf der Körperverletzung und zu dem den Diebstahl geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell