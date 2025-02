Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Opel in der Hermann-Burte-Straße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 08/09.02.2025, einen Opel, welcher am Straßenrand in der Hermann-Burte-Straße, Höhe Hausnummer 63, geparkt war. Vermutlich wurde der Sachschaden am Spiegel und dem Kotflügel beim Vorbeifahren verursacht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

