POL-KI: 250415.2 Hohwacht - Tödlicher Verkehrsunfall in Hohwacht

Kiel (ots) - Am 09.04.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Steinstraße in Kiel. Nach Zeugenaussage habe ein Fahrzeugführer beim Versuch des Einparkens einen weiteren PKW beschädigt. Nach Feststellung der Beschädigungen habe der männliche Fahrer mit seinem Fahrzeug den Unfallort umgehend verlassen. Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt und ...

mehr