Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250423.1 Kiel: Wohnmobildiebstahl am Osterwochenende - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am Wochenende vom 18.- 20.04.2025 kam es zu insgesamt drei Diebstählen von Wohnmobilen im Kieler Stadtgebiet. Zwei im Stadtteil Elmschenhagen abgestellte Wohnmobile sowie ein in Schilksee abgestelltes Wohnmobil wurden von öffentlichen Parkflächen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 19.04.2025 meldete sich ein Fahrzeughalter aus Elmschenhagen bei der Polizei. Der 58-jährige Mann schilderte den eingesetzten Beamtinnen und Beamten, dass er zuletzt am Freitagvormittag an seinem Wohnmobil, einem Karmann Mobil in weiß, gewesen sei. Dieses sei auf dem Parkstreifen im Ellerbeker Weg ordnungsgemäß verschlossen abgestellt gewesen. Am späten Abend des 19.04.25 sei er an der Örtlichkeit vorbeigekommen und habe das Fehlen des Wohnmobils festgestellt. Das Wohnmobil habe schwarze Applikationen an der Fahrerseite und eine schwarze Dachbox der Marke "norauto". Darüber hinaus sei zum Tatzeitpunkt an der hinteren, rechten Tür ein Fahrradträger für zwei Fahrräder sowie auf der Beifahrerseite eine Markise montiert gewesen.

Am Sonntagmittag erschien eine 37-Jährige auf dem 4. Polizeirevier, um den Diebstahl ihres Wohnmobils anzuzeigen. Sie habe das Fahrzeug am 18.04.25 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz am Isarweg im Elmschenhagen abgestellt und den Diebstahl am Sonntagmittag festgestellt. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Ducato in weiß.

Am Sonntagvormittag erschien ein 48-Jähriger auf dem 1. Polizeirevier und zeigte den Diebstahl seines Fiat Wohnmobils an. Er habe das goldene Wohnmobil zuletzt am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz Tempest gesehen und nun den Diebstahl festgestellt. Sein Wohnmobil habe eine markante weiße Dachbox mit dem schwarz-roten Schriftzug "Flens-Boxx" montiert.

Die Polizei rät dazu hochwertige Fahrzeuge nicht über einen längeren Zeitraum unbeobachtet im öffentlichen Verkehrsraum abzustellen. Der Verschlusszustand sowie das Einrasten der Lenkradsperre sollten vor Verlassen des Fahrzeugs geprüft werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit das Wohnmobil auch manuell davor zu schützen unbefugt bewegt zu werden, beispielsweise durch spezielle Reifensperren.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die entwendeten Wohnmobile geben können oder die Taten beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 0431 - 1603333 zu melden.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell