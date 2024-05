POL Schwaben Nord: Roller beschädigt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) randalierte ein 36-Jähriger in einem Supermarkt in der Maximilianstraße. Gegen 08.45 Uhr sprach ein Mitarbeiter den 36-Jährigen an, da er sich auffällig im Laden verhielt. Daraufhin zeigte sich der 36-Jährige äußert aggressiv und begann Waren durch den Laden zu werfen. Damit traf er auch den Mitarbeiter, der dabei leicht verletzt wurde. ...

