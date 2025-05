Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Unfall auf der Einmündung Brühlstraße/Allensbacher Straße (04.05.2025)

KN-Dettingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Einmündung der Brühlstraße auf die Allensbacher Straße ereignet hat. Ein 26-Jähriger bog mit einem Kia von der Brühlstraße nach links auf die Allensbacher Straße ab und übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz eines 23-Jährigen. Der Kia prallte in die linke Seite der E-Klasse, wobei an dieser erheblicher Schaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell