Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro nach Unfall auf der B33 (03.05.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Totalschaden an einem Mercedes in Höhe von etwa 25.000 Euro, ein beschädigter Wildzaun und ein demoliertes Metalltor sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 33 an der Ausfahrt Allensbach-West ereignet hat. Ein 81-Jähriger war mit einem Mercedes ML auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. An der Ausfahrt Allensbach-West war der Mann im Kurvenbereich vermutlich zu schnell, so dass der Wagen von der Straße abkam und geradeaus eine Böschung hinauffuhr. Dabei touchierte er einen Wildzaun und ein Metalltor. Anschließend drehte der 81-Jährige um und setzte seine Fahrt bis in die Radolfzeller Straße fort, wo er schließlich kurz nach dem Ortseingang Allensbach anhielt. Die 87-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen, sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Um die von der Unfallstelle gezogene Ölspur kümmerte sich die Feuerwehr.

