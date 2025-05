POL-SO: Unbekannter fährt 93-jährigen auf seinem Elektromobil an und flüchtet

Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei Lippstadt um 03:10 Uhr zu einem Brand einer Gartenlaube an der Bökenförder Straße gerufen. In einer Kleingartenanlage stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lippstadt konnte der Brand gelöscht werden. Da nicht auszuschließen ist, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, ...

