Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bei Einbruch Werkzeug erbeutet

Werl (ots)

Zwischen dem 09.05.2025, 18:15 Uhr und dem 12.05.2025, 08 Uhr, überstiegen unbekannte Täter einen Zaun, um auf das Werksgelände einer Firma am Schmiedeweg zu gelangen. Aus einem Verkaufsraum und einer Lagerhalle wurden eine bisher unbekannte Menge an Motorsägen und andere Maschinen entwendet. Aufgrund der Vielzahl an Geräten kann davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mittels eine Fahrzeugs abtransportiert wurde. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden.

