Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rutschfalle - Reifenstecher - Gartenhaus-Einbrüche

Iserlohn (ots)

Ein 14-Jähriger soll am Dienstag Öl auf dem Boden vor einem Aufzug in einem Geschäft am Theodor-Heuss-Ring verteilt haben, damit dort Leute ausrutschen. Das passierte tatsächlich: Eine Mitarbeiterin rutschte aus und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ein Reifenstecher hat in der Nacht zum Dienstag in der Stormstraße zugestoßen: An mindestens drei Fahrzeugen wurden ein oder mehrere Reifen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

An der Oeger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag in mindestens zwei Gartenhäuser eingebrochen. Die Täter entwendeten aus einem der Hütten Gartenwerkzeuge, aus einem anderen einen Autoschlüssel. Damit wiederum öffneten sie den dazugehörigen Pkw und entwendeten Bargeld und diverse Ausweispapiere. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell